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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Понте-Прета
Коринтианс - Понте-Прета: обзор матча 02 июня 2013
Коринтианс
02.06.2013, воскресенье, 00:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Понте-Прета
Матч
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Таблица
Статистика матча Коринтианс - Понте-Прета
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0
0
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0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
- : -
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 30 тур
Палмейрас
0 : 0
11.10.2026
Коринтианс
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
2 : 1
03.12.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
2 : 3
26.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.11.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 35 тур
Понте-Прета
2 : 1
15.11.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 1
13.11.2017
Понте-Прета
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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