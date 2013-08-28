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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Астон Вилла - Ротерхэм
Астон Вилла - Ротерхэм: обзор матча 28 августа 2013
Астон Вилла
28.08.2013, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Астон Вилла - Ротерхэм
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