Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан - Пакистан
Афганистан - Пакистан: обзор матча 20 августа 2013
Афганистан
20.08.2013, вторник, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Пакистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Афганистан - Пакистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сирия
5 : 1
31.03.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Пакистан
0 : 5
18.11.2025
Сирия
Новости команд
Все
Афганистан
Пакистан
Сборная России U15 выиграла 4 матча на чемпионате мира с общим счетом 40:0
26 октября
4
Афганистан – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026
7 июня
Афганистан – Пакистан: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.8
6 июня
Мальдивы – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Мальдивы – Пакистан: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.70
3 июня
Сборная России U15 выиграла 4 матча на чемпионате мира с общим счетом 40:0
26 октября
4
Афганистан – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026
7 июня
Афганистан – Пакистан: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.8
6 июня
Мальдивы – Афганистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026
1 июня
Мальдивы – Афганистан: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.65
31 мая
Афганистан – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026
7 июня
Афганистан – Пакистан: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.8
6 июня
Мальдивы – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Мальдивы – Пакистан: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.70
3 июня
200-я сборная мира отказалась играть с Россией
2025.03.23 21:24
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+