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Судьи
Главный судья:
Педру Проэнса (Лиссабон)

Легия - ФКСБ

27.08.2013, Вторник, 22:45 мск Варшава, стадион Войска Польского Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Легия - ФКСБ
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2013/2014)
4 раунд
первый матч		 21 августа, среда 22:45 ФКСБ 1:1 Легия
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