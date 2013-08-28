Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)

Марибор - Виктория

28.08.2013, Среда, 22:45 мск Марибор, стадион Людски врт Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Марибор - Виктория
Первый матч: 1 - 3
Лига чемпионов (2013/2014)
4 раунд
первый матч		 20 августа, вторник 22:45 Виктория 3:1 Марибор
...
  • Читайте нас: 