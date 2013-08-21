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Судьи
Главный судья:
Ховард Уэбб (Ротерем)

Динамо - Аустрия

21.08.2013, Среда, 22:45 мск Загреб, стадион Максимир Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Динамо - Аустрия
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