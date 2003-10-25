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Крылья Советов - Динамо

25.10.2003, Суббота, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 29 тур Крылья Советов - Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Динамо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
30 тур
22 октября, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:0 Динамо
1 тур
11 марта, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Динамо 3:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
15 тур
1 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
20 тур
6 августа, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Крылья Советов
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Крылья Советов 1:4 Динамо
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 Динамо
7 тур
16 апреля, суббота 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
12 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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