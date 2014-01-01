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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Чарльтон
Ипсвич Таун - Чарльтон: обзор матча 01 января 2014
Ипсвич Таун
01.01.2014, среда, 19:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 1
Завершен
Чарльтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ипсвич Таун - Чарльтон
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Ипсвич Таун
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08.11.2026
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2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
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1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
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07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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