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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Йовил
Лидс - Йовил: обзор матча 02 ноября 2013
Лидс
02.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 0
Завершен
Йовил
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Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
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2 : 0
31.10.2026
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Лидс
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18.10.2026
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Арсенал
2 : 1
10.10.2026
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- : -
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Йовил
Англия. Национальная лига, 15 тур
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1 : 2
27.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 14 тур
Йовил
1 : 2
24.10.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
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0 : 6
10.10.2026
Йовил
Информация о матче
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