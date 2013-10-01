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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Рединг
Барнсли - Рединг: обзор матча 01 октября 2013
Барнсли
01.10.2013, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
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