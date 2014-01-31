Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Витесс
Фейеноорд - Витесс: обзор матча 31 января 2014
Фейеноорд
31.01.2014, пятница, 23:00
Голландия. Эредивизие, 21 тур
1 : 1
Завершен
Витесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фейеноорд - Витесс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Новости команд
Все
Фейеноорд
Витесс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Интера» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Интера» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+