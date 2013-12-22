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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Утрехт
Гоу Эхед Иглс - Утрехт: обзор матча 22 декабря 2013
Гоу Эхед Иглс
22.12.2013, воскресенье, 17:30
Голландия. Эредивизие, 18 тур
2 : 1
Завершен
Утрехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Утрехт
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
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