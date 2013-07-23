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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Брест - Реймс
Брест - Реймс: обзор матча 23 июля 2013
Брест
23.07.2013, вторник, 21:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брест - Реймс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
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Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
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Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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