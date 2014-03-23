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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 23 марта 2014
Валенсия
23.03.2014, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
35'
Х. Фуэго
44'
Х. Фуэго
83'
Д. Дос Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
Замена
Э. Варгас
️️️️
Ф. Картабия
83'
83'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дос Сантос
79'
Замена
М. Гомес
️️️️
Кани
Желтая карточка
Ф. Картабия
77'
69'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
И. Уче
62'
Замена
Х. Акино
️️️️
О. Торрес
61'
Желтая карточка
О. Торрес
Замена
Р. Везо
️️️️
В. Руис
46'
45'
+1
Желтая карточка
Кани
Желтая карточка
Ж. Перейра
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Х. Фуэго
44'
35'
Желтая карточка
Т. Пина
ГОЛ! 1:0!
Х. Фуэго
35'
Замена
В. Гуаита
️️️️
Д. Алвес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Жонас
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
24
Жереми Пербе
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Алвес
4
Руис
22
Матье
27
Перейра
24
Бернат
19
Барраган
20
Кейта
18
Фуэго
10
Парехо
10
Картабия
9
Алькасер
4-4-2
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
5
Дорадо
5
Йокич
8
Кани
17
Пина
21
Бруно
8
Торрес
10
Дос Сантос
14
Уче
25
Алвес
13
Гуаита
13
Гуаита
25
Алвес
4
Руис
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
4
Руис
10
Картабия
11
Варгас
11
Варгас
10
Картабия
8
Кани
16
Гомес
16
Гомес
8
Кани
8
Торрес
20
Акино
20
Акино
8
Торрес
14
Уче
24
Пербе
24
Пербе
14
Уче
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
21
Мичел
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Жонас
ЦФ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
21
Мичел
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Жонас
ЦФ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
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