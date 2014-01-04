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Судьи
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес (Хихон)

Валенсия - Леванте

04.01.2014, Суббота, 23:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 18 тур Валенсия - Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 01:00 Валенсия 2:2 Леванте
7 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Леванте 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Валенсия 1:1 Леванте
12 тур
6 ноября, воскресенье 01:00 Леванте 0:2 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 27 января, пятница 00:30 Леванте 0:3 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 20 января, пятница 00:30 Валенсия 4:1 Леванте
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Валенсия 0:0 Леванте
18 тур
9 января, воскресенье 23:00 Леванте 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Леванте 1:5 Валенсия
18 тур
6 января, воскресенье 19:00 Валенсия 0:0 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 38 28 6 4 77:26 +51 90
2. Барселона 38 27 6 5 100:33 +67 87
3. Реал 38 27 6 5 104:38 +66 87
4. Атлетик Б 38 20 10 8 66:39 +27 70
5. Севилья 38 18 9 11 69:52 +17 63
6. Вильярреал 38 17 8 13 60:44 +16 59
7. Реал Сосьедад 38 16 11 11 62:55 +7 59
8. Валенсия 38 13 10 15 51:53 -2 49
9. Сельта 38 14 7 17 49:54 -5 49
10. Леванте 38 12 12 14 35:43 -8 48
11. Малага 38 12 9 17 39:46 -7 45
12. Райо Вальекано 38 13 4 21 46:80 -34 43
13. Хетафе 38 11 9 18 35:54 -19 42
14. Эспаньол 38 11 9 18 41:51 -10 42
15. Гранада 38 12 5 21 32:56 -24 41
16. Эльче 38 9 13 16 30:50 -20 40
17. Альмерия 38 11 7 20 43:71 -28 40
18. Осасуна 38 10 9 19 32:62 -30 39
19. Вальядолид 38 7 15 16 38:60 -22 36
20. Бетис 38 6 7 25 36:78 -42 25
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