Введите ваш ник на сайте

Атлетик - Райо Вальекано

22.12.2013, Воскресенье, 22:00 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Примера, 17 тур Атлетик - Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 23:00 Райо Вальекано 2:2 Атлетик
19 тур
12 января, суббота 00:30 Атлетик 1:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2011/2012)
21 тур
28 января, суббота 21:00 Райо Вальекано 2:3 Атлетик
2 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Атлетик 1:1 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
ответный матч		 11 ноября, среда 23:00 Атлетик 2:2 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
первый матч		 28 октября, среда 22:00 Райо Вальекано 2:0 Атлетик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 38 28 6 4 77:26 +51 90
2. Барселона 38 27 6 5 100:33 +67 87
3. Реал 38 27 6 5 104:38 +66 87
4. Атлетик Б 38 20 10 8 66:39 +27 70
5. Севилья 38 18 9 11 69:52 +17 63
6. Вильярреал 38 17 8 13 60:44 +16 59
7. Реал Сосьедад 38 16 11 11 62:55 +7 59
8. Валенсия 38 13 10 15 51:53 -2 49
9. Сельта 38 14 7 17 49:54 -5 49
10. Леванте 38 12 12 14 35:43 -8 48
11. Малага 38 12 9 17 39:46 -7 45
12. Райо Вальекано 38 13 4 21 46:80 -34 43
13. Хетафе 38 11 9 18 35:54 -19 42
14. Эспаньол 38 11 9 18 41:51 -10 42
15. Гранада 38 12 5 21 32:56 -24 41
16. Эльче 38 9 13 16 30:50 -20 40
17. Альмерия 38 11 7 20 43:71 -28 40
18. Осасуна 38 10 9 19 32:62 -30 39
19. Вальядолид 38 7 15 16 38:60 -22 36
20. Бетис 38 6 7 25 36:78 -42 25
...
  • Читайте нас: 