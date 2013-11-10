Валенсия - Вальядолид

|
|6 сентября, пятница
|20:30
|Вальядолид
|2:4
|Валенсия
|
|6 сентября, пятница
|20:30
|Вальядолид
|2:4
|Валенсия
|30 тур
|7 апреля, воскресенье
|23:00
|Валенсия
|2:1
|Вальядолид
|11 тур
|11 ноября, воскресенье
|15:00
|Вальядолид
|1:1
|Валенсия
|21 тур
|6 февраля, суббота
|20:00
|Валенсия
|2:0
|Вальядолид
|2 тур
|13 сентября, воскресенье
|21:00
|Вальядолид
|2:4
|Валенсия
|25 тур
|1 марта, воскресенье
|21:00
|Валенсия
|1:2
|Вальядолид
|6 тур
|5 октября, воскресенье
|21:00
|Вальядолид
|0:1
|Валенсия
|22 тур
|3 февраля, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|0:2
|Валенсия
|3 тур
|15 сентября, суббота
|22:00
|Валенсия
|2:1
|Вальядолид
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико М
|38
|28
|6
|4
|77:26
|+51
|90
|2.
|Барселона
|38
|27
|6
|5
|100:33
|+67
|87
|3.
|Реал
|38
|27
|6
|5
|104:38
|+66
|87
|4.
|Атлетик Б
|38
|20
|10
|8
|66:39
|+27
|70
|5.
|Севилья
|38
|18
|9
|11
|69:52
|+17
|63
|6.
|Вильярреал
|38
|17
|8
|13
|60:44
|+16
|59
|7.
|Реал Сосьедад
|38
|16
|11
|11
|62:55
|+7
|59
|8.
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|51:53
|-2
|49
|9.
|Сельта
|38
|14
|7
|17
|49:54
|-5
|49
|10.
|Леванте
|38
|12
|12
|14
|35:43
|-8
|48
|11.
|Малага
|38
|12
|9
|17
|39:46
|-7
|45
|12.
|Райо Вальекано
|38
|13
|4
|21
|46:80
|-34
|43
|13.
|Хетафе
|38
|11
|9
|18
|35:54
|-19
|42
|14.
|Эспаньол
|38
|11
|9
|18
|41:51
|-10
|42
|15.
|Гранада
|38
|12
|5
|21
|32:56
|-24
|41
|16.
|Эльче
|38
|9
|13
|16
|30:50
|-20
|40
|17.
|Альмерия
|38
|11
|7
|20
|43:71
|-28
|40
|18.
|Осасуна
|38
|10
|9
|19
|32:62
|-30
|39
|19.
|Вальядолид
|38
|7
|15
|16
|38:60
|-22
|36
|20.
|Бетис
|38
|6
|7
|25
|36:78
|-42
|25