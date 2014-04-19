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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Знамя Труда
Зенит-2 - Знамя Труда: обзор матча 19 апреля 2014
Зенит-2
19.04.2014, суббота, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
4 : 0
Завершен
Знамя Труда
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Статистика матча Зенит-2 - Знамя Труда
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Матчи команд
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11.10.2025
Зенит
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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