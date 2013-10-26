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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Биолог-Новокубанск - Алания-Д
Биолог-Новокубанск - Алания: обзор матча 26 октября 2013
Биолог-Новокубанск
26.10.2013, суббота, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 20 тур
1 : 0
Завершен
Алания
Матч
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Статистика матча Биолог-Новокубанск - Алания
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0
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Матчи команд
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
- : -
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Динамо Киров
0 : 1
10.10.2026
Алания
Информация о матче
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Биолог
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Биолог-Новокубанск
Алания
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