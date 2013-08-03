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Расписание матчей
Германия. Кубок
Магдебург - Энерги
Магдебург - Энерги: обзор матча 03 августа 2013
Магдебург
03.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Энерги
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Магдебург - Энерги
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0
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Энерги
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