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Судьи
Главный судья:
Анатолий Абдула (Харьков)

Заря - Днепр

01.12.2013, Воскресенье, 15:30 мск Луганск, стадион Авангард Украина. Премьер-Лига, 18 тур Заря - Днепр
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
3 тур
27 июля, суббота 20:30 Днепр 1:3 Заря
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
3 мая, пятница 19:00 Днепр 1:1 Заря
12 тур
20 октября, суббота 18:00 Заря 3:0 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
24 марта, суббота 19:30 Днепр 3:1 Заря
9 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Заря 2:0 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
7 мая, суббота 15:00 Заря 0:1 Днепр
13 тур
17 октября, воскресенье 19:00 Днепр 1:1 Заря
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
1/4 финала
10 ноября, среда 14:00 Заря 1:1
(4:5)п		 Днепр
Чемпионат Украины (2009/2010)
18 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Днепр 2:2 Заря
3 тур
1 августа, суббота 19:00 Заря 0:1 Днепр
Чемпионат Украины (2008/2009)
30 тур
26 мая, вторник 19:00 Заря 2:0 Днепр
15 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Днепр 1:1 Заря
Чемпионат Украины (2007/2008)
21 тур
16 марта, воскресенье 17:00 Днепр 1:0 Заря
6 тур
19 августа, воскресенье 17:00 Заря 0:1 Днепр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 29 22 2 5 69:23 +46 65
2. Днепр Дп 29 19 5 5 59:28 +31 59
3. Металлист 29 17 9 3 56:30 +26 57
4. Динамо К 29 17 5 7 57:33 +24 53
5. Черноморец Од 29 13 10 6 31:22 +9 46
6. Металлург Д 29 13 7 9 47:42 +5 43
7. Заря 29 12 9 8 39:30 +9 42
8. Ворскла 29 10 11 8 37:39 -2 40
9. 29 10 5 14 33:46 -13 35
10. Мариуполь 29 11 4 14 29:34 -5 34
11. Карпаты 29 7 11 11 33:41 -8 32
12. Волынь 29 7 6 16 26:53 -27 27
13. Говерла 29 8 5 16 28:39 -11 26
14. Металлург З 28 2 6 20 19:54 -35 12
15. Таврия 28 2 4 22 15:46 -31 10
16. Арсенал К 13 3 1 9 10:28 -18 0
* - Шахтер: снято 3
Динамо: снято 3
Черноморец: снято 3
Металлист: снято 3
Ворскла: снято 1
Говерла: снято 3
Металлург: снято 3
Заря: снято 3
Днепр: снято 3
Арсенал: снято 10
Мариуполь: снято 3
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