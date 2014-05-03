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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Цюрих
Тун - Цюрих: обзор матча 03 мая 2014
Тун
03.05.2014, суббота, 21:45
Швейцария. Суперлига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Цюрих
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