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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ла Фиорита - Валлетта
Ла Фиорита - Валлетта: обзор матча 04 июля 2013
Ла Фиорита
04.07.2013, четверг, 23:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Валлетта
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ла Фиорита - Валлетта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
0 : 2
14.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
2 : 2
17.07.2025
Вардар
Лига конференций, 1 раунд
Вардар
3 : 0
10.07.2025
Ла Фиорита
Лига конференций, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 4
01.08.2024
Истанбул Башакшехир
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
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ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
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