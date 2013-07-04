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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тирасполь - Сконто
Тирасполь - Сконто: обзор матча 04 июля 2013
Тирасполь
04.07.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Сконто
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тирасполь - Сконто
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тирасполь
Лига Европы, 1 раунд
Шамахы
3 : 1
10.07.2014
Тирасполь
Лига Европы, 1 раунд
Тирасполь
2 : 3
03.07.2014
Шамахы
Лига Европы, 1 раунд
Сконто
0 : 1
11.07.2013
Тирасполь
Лига Европы, 1 раунд
Тирасполь
0 : 1
04.07.2013
Сконто
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Дебрецен
9 : 2
23.07.2015
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Сконто
2 : 2
16.07.2015
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Сент-Патрикс
0 : 2
09.07.2015
Сконто
Лига Европы, 1 раунд
Сконто
2 : 1
02.07.2015
Сент-Патрикс
Лига Европы, 2 раунд
Слован
1 : 0
25.07.2013
Сконто
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Сконто
Капитан юношеской сборной Латвии Соловейчикс стал игроком «Зенита»
2017.08.31 15:29
6
Рижский «Сконто» выставлен на продажу за долги
2017.04.29 07:46
1
«Сконто» признали неплатежеспособным
2016.12.06 10:36
В матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы забито 11 голов
2015.07.23 20:23
2
Капитан юношеской сборной Латвии Соловейчикс стал игроком «Зенита»
2017.08.31 15:29
6
Рижский «Сконто» выставлен на продажу за долги
2017.04.29 07:46
1
«Сконто» признали неплатежеспособным
2016.12.06 10:36
В матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы забито 11 голов
2015.07.23 20:23
2
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