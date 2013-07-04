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КР Рейкьявик - Гленторан
КР Рейкьявик - Гленторан: обзор матча 04 июля 2013
КР Рейкьявик
04.07.2013, четверг, 23:15
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Гленторан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча КР Рейкьявик - Гленторан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Кефлавик
2 : 3
17.10.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Фрам
0 : 0
10.10.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
КР Рейкьявик
5 : 1
13.09.2026
Акранес
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Клифтонвилл
- : -
20.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Гленторан
2 : 1
13.11.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Каррик Рейнджерс
0 : 0
07.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Колрейн
1 : 1
30.10.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Гленторан
1 : 0
17.10.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 11 тур
Портадаун
0 : 0
09.10.2026
Гленторан
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КР Рейкьявик
Гленторан
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
6
В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
6
В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
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