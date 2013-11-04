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Судьи
Главный судья:
Владимир Рогулев (Москва)

Шинник - Ротор

04.11.2013, Понедельник, 15:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 22 тур Шинник - Ротор
Россия. ФНЛ (2013/2014)
4 тур
23 июля, вторник 19:30 Ротор 2:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2012/2013)
24 тур
18 марта, понедельник 19:00 Ротор 0:0 Шинник
8 тур
22 августа, среда 18:00 Шинник 1:0 Ротор
Россия. Первый дивизион 2010
28 тур
3 сентября, пятница 18:30 Шинник 1:1 Ротор
8 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Ротор 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
25 августа, среда 00:00 Ротор 0:2 Шинник
15 тур
7 июля, среда 00:00 Шинник 2:1 Ротор
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
20 сентября, суббота 00:00 Шинник 2:2 Ротор
6 тур
24 апреля, четверг 00:00 Ротор 0:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Шинник 1:0 Ротор
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Ротор 2:0 Шинник
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Шинник 2:0 Ротор
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ротор 2:0 Шинник
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Шинник 2:0 Ротор
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 Ротор 6:2 Шинник
Чемпионат России 1997
32 тур
17 октября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Шинник
15 тур
25 июня, среда 00:00 Шинник 1:1 Ротор
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 16 тур
5 июля, воскресенье 00:00 Ротор 1:0 Шинник
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Шинник 1:1 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 36 22 7 7 59:30 +29 73
2. Арсенал Т 36 21 6 9 62:39 +23 69
3. Торпедо М 36 19 8 9 45:22 +23 65
4. Уфа 36 17 10 9 46:35 +11 61
5. Оренбург 36 17 10 9 46:28 +18 61
6. Шинник 36 17 6 13 47:37 +10 57
7. СКА-Хабаровск 36 15 11 10 43:34 +9 56
8. Луч 36 15 10 11 40:25 +15 55
9. Балтика 36 14 12 10 39:31 +8 54
10. Спартак Нч 36 13 12 11 36:34 +2 51
11. Сибирь 36 13 12 11 38:39 -1 51
12. Енисей 36 12 9 15 40:47 -7 45
13. Сочи 36 12 7 17 38:46 -8 43
14. Ротор 36 10 11 15 43:40 +3 41
15. Химик Дз 36 10 7 19 29:49 -20 37
16. Нефтехимик 36 7 12 17 38:45 -7 33
17. Ангушт 36 3 5 28 23:78 -55 14
18. 35 14 4 17 29:52 -23 0
19. Салют * 35 6 9 20 23:53 -30 0
* - Салют: снято 27
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