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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Герта
Аугсбург - Герта: обзор матча 19 апреля 2014
Аугсбург
19.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Герта
90'
+2
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
П. Скьельбред
89'
Желтая карточка
П. Нимайер
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Х. Алтынтоп
78'
75'
Замена
П. Нимайер
️️️️
М. Ндженг
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
С. Мельдерс
72'
68'
Замена
Н. Шульц
️️️️
С. Аллагуи
67'
Желтая карточка
С. Лангкамп
63'
Желтая карточка
С. Аллагуи
Замена
А. Хан
️️️️
Т. Вернер
58'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
3-2-3-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
24
Клаван
26
Хонь Юнь-Хо
18
Кальсен-Бракер
22
Озтрзолек
17
Вернер
35
Эссвайн
10
Байер
7
Алтынтоп
13
Мельдерс
3-3-2-2
1
Крафт
15
ван ден Берг
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
22
Пекарик
38
Чигерчи
21
Хосогаи
8
Ндженг
5
Скьельбред
2
Вагнер
9
Аллагуи
17
Вернер
28
Хан
28
Хан
17
Вернер
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
7
Алтынтоп
13
Мельдерс
25
Бобадилья
25
Бобадилья
13
Мельдерс
9
Аллагуи
14
Шульц
14
Шульц
9
Аллагуи
5
Скьельбред
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
5
Скьельбред
8
Ндженг
18
Нимайер
18
Нимайер
8
Ндженг
Остались в запасе
Аугсбург
Герта
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
12
Ронни
ЦП
35
Мариус Герсбек
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
35
Мариус Герсбек
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Аугсбург - Герта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Аугсбург Арена
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