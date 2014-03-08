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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Айнтрахт
Гамбург - Айнтрахт: обзор матча 08 марта 2014
Гамбург
08.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
72'
Х. Чалханоглу (П)
29'
А. Мадлунг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Айнтрахт
84'
Замена
В. Кадлец
️️️️
Ш. Айхнер
Желтая карточка
Ж. Зуа
79'
76'
Замена
Т. Вайс
️️️️
Т. Барнетта
72'
Желтая карточка
К. Самбрано
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Чалханоглу
72'
70'
Замена
Я. Розенталь
️️️️
А. Майер
Желтая карточка
М. Бадель
66'
Замена
Р. Теше
️️️️
Т. Ринкон
62'
60'
Желтая карточка
К. Джакпа
Желтая карточка
Х. Вестерманн
58'
42'
Желтая карточка
Т. Барнетта
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Мадлунг
Пас отдал
А. Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Матти Штейнманн
ЦП
18
Вальмир Нафиу
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
13
Хоселу
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-5-1
15
Адлер
5
Джуру
2
Дикмайер
28
Мансьенн
16
Вестерманн
8
Ринкон
47
Бадель
16
Иличевич
30
Арслан
10
Чалханоглу
19
Зуа
3-2-5
1
Трапп
3
Самбрано
39
Мадлунг
23
Русс
2
Юнг
15
Джакпа
14
Майер
29
Айхнер
27
Швеглер
10
Барнетта
23
Флум
8
Ринкон
8
Теше
8
Теше
8
Ринкон
10
Барнетта
0
Вайс
0
Вайс
10
Барнетта
14
Майер
10
Розенталь
10
Розенталь
14
Майер
29
Айхнер
77
Кадлец
77
Кадлец
29
Айхнер
Остались в запасе
Гамбург
Айнтрахт
6
Матти Штейнманн
ЦП
18
Вальмир Нафиу
ЦП
30
Свен Нойхаус
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Феликс Видвальд
ВР
13
Мартин Ланиг
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
6
Матти Штейнманн
ЦП
18
Вальмир Нафиу
ЦП
30
Свен Нойхаус
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
13
Мартин Ланиг
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Гамбург - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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