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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Гамбург
Вердер - Гамбург: обзор матча 01 марта 2014
Вердер
01.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
19'
З. Юнузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Гамбург
79'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
П. Ирачек
Замена
Э. Элиа
️️️️
Ф. Баргфреде
78'
68'
Замена
Л. Собич
️️️️
С. Райкович
Замена
С. Макиади
️️️️
А. Хант
66'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
Ф. Ди Санто
58'
Желтая карточка
З. Юнузович
53'
46'
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Т. Ринкон
40'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
34'
28'
Желтая карточка
П. Ласогга
ГОЛ! 1:0!
З. Юнузович
Пас отдал
А. Хант
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Жак Зуа
ЦФ
3-5-2
30
Вольф
21
Лукимия-Мулонготи
4
Предль
22
Игньевски
3
Гарсия
16
Юнузович
44
Баргфреде
14
Хант
7
Обраньяк
18
Петерсен
9
Ди Санто
3-5-1-1
15
Адлер
41
Райкович
2
Дикмайер
5
Джуру
8
Ринкон
47
Бадель
30
Арслан
8
Ирачек
7
Янсен
10
Чалханоглу
10
Ласогга
9
Ди Санто
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
9
Ди Санто
14
Хант
16
Макиади
16
Макиади
14
Хант
44
Баргфреде
11
Элиа
11
Элиа
44
Баргфреде
41
Райкович
3
Собич
3
Собич
41
Райкович
8
Ринкон
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
8
Ринкон
8
Ирачек
19
Зуа
19
Зуа
8
Ирачек
Остались в запасе
Вердер
Гамбург
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Клеменс Фритц
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Клеменс Фритц
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Вердер - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Везерстадион
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