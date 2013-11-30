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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Аугсбург
Герта - Аугсбург: обзор матча 30 ноября 2013
Герта
30.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Аугсбург
84'
Замена
М. Де Йонг
️️️️
Т. Вернер
Замена
Н. Шульц
️️️️
Э. Бен-Хатира
78'
74'
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
Замена
Х. Мухтар
️️️️
П. Скьельбред
67'
60'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
А. Милик
46'
Замена
Я. Моравек
️️️️
Р. Филп
Желтая карточка
Т. Чигерчи
30'
Замена
П. Нимайер
️️️️
С. Лангкамп
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Ронни Филп
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
12
Ронни
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3-3-3-1
1
Крафт
15
ван ден Берг
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
21
Хосогаи
38
Чигерчи
22
Пекарик
8
Ндженг
5
Скьельбред
28
Бен-Хатира
20
Рамос
3-2-2-1-1
1
Хитц
24
Клаван
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
22
Озтрзолек
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
30
Милик
5
Скьельбред
10
Мухтар
10
Мухтар
5
Скьельбред
28
Бен-Хатира
14
Шульц
14
Шульц
28
Бен-Хатира
4
Лангкамп
18
Нимайер
18
Нимайер
4
Лангкамп
17
Вернер
71
Де Йонг
71
Де Йонг
17
Вернер
20
Филп
30
Моравек
30
Моравек
20
Филп
30
Милик
25
Бобадилья
25
Бобадилья
30
Милик
Остались в запасе
Герта
Аугсбург
12
Ронни
ЦП
35
Мариус Герсбек
ВР
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
13
Саша Мельдерс
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
35
Мариус Герсбек
ВР
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
13
Саша Мельдерс
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Герта - Аугсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
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