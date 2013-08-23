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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 23 августа 2013
Боруссия Д
23.08.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
55'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вердер
Замена
С. Бендер
️️️️
М. Ройс
88'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Г. Мхитарян
81'
76'
Замена
Э. Элиа
️️️️
О. Йилдырим
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Я. Блащиковски
68'
66'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
М. Экичи
66'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
М. Арнаутович
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Ройс
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
16
Седрик Макиади
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Аарон Хант
(К)
ЦП
11
Мехмет Экичи
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
3
Суботич
6
Гросскройц
8
Шахин
5
Кель
22
Мхитарян
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
4-1-4-1
1
Милиц
23
Гебре Селасси
5
Калдирола
4
Предль
21
Лукимия-Мулонготи
16
Макиади
11
Экичи
16
Юнузович
14
Хант
9
Йилдырим
7
Арнаутович
22
Мхитарян
7
Хофманн
7
Хофманн
22
Мхитарян
18
Ройс
5
Бендер
5
Бендер
18
Ройс
16
Блащиковски
7
Обамеянг
7
Обамеянг
16
Блащиковски
11
Экичи
23
Кроос
23
Кроос
11
Экичи
9
Йилдырим
11
Элиа
11
Элиа
9
Йилдырим
7
Арнаутович
9
Ди Санто
9
Ди Санто
7
Арнаутович
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:25 (прямая)
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