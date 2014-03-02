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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Норвич Сити
Астон Вилла - Норвич Сити: обзор матча 02 марта 2014
Астон Вилла
02.03.2014, воскресенье, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
4 : 1
Завершен
Норвич Сити
25'
К. Бентеке
27'
К. Бентеке
37'
Л. Бакуна
41'
С. Бассонг (АГ)
3'
Д. Хаусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Норвич Сити
89'
Желтая карточка
Й. Элмандер
Замена
Г. Холт
️️️️
К. Бентеке
82'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Вайманн
81'
63'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Н. Редмонд
46'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Р. Снодграсс
45'
+3
Желтая карточка
Р. Снодграсс
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
С. Бассонг
Пас отдал
А. Вайманн
41'
ГОЛ! 3:1!
Л. Бакуна
Пас отдал
Э. Вествуд
37'
30'
Желтая карточка
А. Теттей
ГОЛ! 2:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Р. Влаар
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
25'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хаусон
Пас отдал
Г. Хупер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
3-1-3-3
1
Гьюзан
5
Бертранд
12
Влаар
17
Бэйкер
8
Вествуд
10
Бакуна
20
Эль-Ахмади
18
Делф
20
Бентеке
11
Агбонлахор
18
Вайманн
4-5-1
26
Радди
4
Бассонг
2
Йобо
13
Ольссон
16
Мартин
23
Снодграсс
27
Редмонд
6
Теттей
14
Хулахан
4
Джонсон
88
Хупер
18
Вайманн
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
18
Вайманн
20
Бентеке
27
Холт
27
Холт
20
Бентеке
23
Снодграсс
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
23
Снодграсс
23
Снодграсс
16
Хаусон
16
Хаусон
23
Снодграсс
27
Редмонд
11
Элмандер
11
Элмандер
27
Редмонд
Остались в запасе
Астон Вилла
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Астон Вилла - Норвич Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Вилла Парк
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