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Норвич Сити - Тоттенхэм
Норвич Сити - Тоттенхэм: обзор матча 23 февраля 2014
Норвич Сити
23.02.2014, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
47'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Радди
90'
+2
88'
Желтая карточка
М. Доусон
Замена
В. Хулахан
️️️️
Н. Редмонд
86'
82'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Роуз
79'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Замена
Г. Хупер
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
72'
65'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Паулиньо
ГОЛ! 1:0!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Й. Элмандер
47'
32'
Желтая карточка
М. Дембеле
13'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Капу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-1-4-1
26
Радди
13
Ольссон
2
Йобо
4
Бассонг
16
Мартин
8
Фер
4
Джонсон
6
Теттей
27
Редмонд
23
Снодграсс
9
ван Вольфсвинкел
4-1-4-1
1
Льорис
26
Ноутон
14
Вертонген
20
Доусон
3
Роуз
6
Капу
12
Леннон
6
Бенталеб
18
Паулиньо
8
Дембеле
25
Адебайор
27
Редмонд
14
Хулахан
14
Хулахан
27
Редмонд
9
ван Вольфсвинкел
88
Хупер
88
Хупер
9
ван Вольфсвинкел
6
Капу
89
Шадли
89
Шадли
6
Капу
3
Роуз
25
Таунсенд
25
Таунсенд
3
Роуз
18
Паулиньо
9
Сольдадо
9
Сольдадо
18
Паулиньо
Остались в запасе
Норвич Сити
Тоттенхэм
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Норвич Сити - Тоттенхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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