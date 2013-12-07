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Сандерленд - Тоттенхэм
Сандерленд - Тоттенхэм: обзор матча 07 декабря 2013
Сандерленд
07.12.2013, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
37'
А. Джонсон
43'
Паулиньо
50'
Д. О'Ши (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Тоттенхэм
Желтая карточка
Ж. Алтидор
87'
84'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Н. Шадли
79'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Л. Холтби
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
О. Челустка
77'
73'
Замена
Сандро
️️️️
М. Дембеле
Замена
Л. Каттермол
️️️️
Д. Коулбэк
67'
Замена
Ф. Борини
️️️️
А. Джонсон
66'
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. О'Ши
43'
ГОЛ! 1:1!
Паулиньо
Пас отдал
Н. Шадли
Желтая карточка
О. Челустка
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Джонсон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
30
Браун
16
О'Ши
33
Челустка
27
Бардсли
7
Ларссон
4
Коулбэк
40
Ки Сун-Юн
11
Джонсон
26
Флетчер
17
Алтидор
3-1-5-1
1
Льорис
26
Ноутон
20
Доусон
2
Уокер
6
Капу
12
Леннон
90
Холтби
18
Паулиньо
8
Дембеле
89
Шадли
9
Дефо
33
Челустка
15
Джаккерини
15
Джаккерини
33
Челустка
4
Коулбэк
6
Каттермол
6
Каттермол
4
Коулбэк
11
Джонсон
16
Борини
16
Борини
11
Джонсон
8
Дембеле
30
Сандро
30
Сандро
8
Дембеле
89
Шадли
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
89
Шадли
90
Холтби
25
Таунсенд
25
Таунсенд
90
Холтби
Остались в запасе
Сандерленд
Тоттенхэм
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Сандерленд - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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