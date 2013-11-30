Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Сандерленд
Астон Вилла - Сандерленд: обзор матча 30 ноября 2013
Астон Вилла
30.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сандерленд
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
90'
+3
Замена
Л. Козак
️️️️
К. Бентеке
86'
84'
Замена
О. Челустка
️️️️
А. Доссена
76'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Ф. Борини
76'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
К. Гарднер
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Вайманн
71'
Замена
А. Тонев
️️️️
К. Эль-Ахмади
71'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
3-1-3-3
1
Гьюзан
13
Луна
26
Кларк
12
Влаар
8
Вествуд
10
Бакуна
18
Делф
20
Эль-Ахмади
11
Агбонлахор
18
Вайманн
20
Бентеке
3-5-2
1
Манноне
27
Бардсли
16
О'Ши
30
Браун
15
Джаккерини
40
Ки Сун-Юн
7
Ларссон
8
Гарднер
3
Доссена
26
Флетчер
16
Борини
20
Эль-Ахмади
24
Тонев
24
Тонев
20
Эль-Ахмади
18
Вайманн
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
18
Вайманн
20
Бентеке
18
Козак
18
Козак
20
Бентеке
3
Доссена
33
Челустка
33
Челустка
3
Доссена
8
Гарднер
4
Коулбэк
4
Коулбэк
8
Гарднер
16
Борини
11
Джонсон
11
Джонсон
16
Борини
Остались в запасе
Астон Вилла
Сандерленд
31
Джед Стир
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Астон Вилла - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Сандерленд
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+