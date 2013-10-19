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Эвертон - Халл Сити
Эвертон - Халл Сити: обзор матча 19 октября 2013
Эвертон
19.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
8'
К. Миральяс
57'
С. Пиенаар
30'
Я. Сагбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Халл Сити
Желтая карточка
Л. Бэйнс
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Р. Баркли
80'
73'
Замена
С. Куинн
️️️️
С. Алуко
Замена
А. Коне
️️️️
Р. Лукаку
67'
66'
Замена
Д. Бойд
️️️️
Л. Росеньор
ГОЛ! 2:1!
С. Пиенаар
Пас отдал
К. Миральяс
57'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Л. Осман
56'
Желтая карточка
Л. Осман
55'
30'
ГОЛ! 1:1!
Я. Сагбо
Пас отдал
С. Алуко
Желтая карточка
Г. Бэрри
29'
16'
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Д. Грэм
ГОЛ! 1:0!
К. Миральяс
Пас отдал
Л. Осман
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Никица Елавич
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
6
Баркли
16
МакКарти
18
Бэрри
21
Осман
9
Лукаку
87
Миральяс
3-3-3-1
1
МакГрегор
25
Файе
3
Фигероа
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
23
Росеньор
14
Алуко
23
Хаддлстоун
11
Брэди
12
Грэм
21
Осман
20
Пиенаар
20
Пиенаар
21
Осман
9
Лукаку
2
Коне
2
Коне
9
Лукаку
6
Баркли
14
Нейсмит
14
Нейсмит
6
Баркли
14
Алуко
23
Куинн
23
Куинн
14
Алуко
12
Грэм
20
Сагбо
20
Сагбо
12
Грэм
23
Росеньор
21
Бойд
21
Бойд
23
Росеньор
Остались в запасе
Эвертон
Халл Сити
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Эвертон - Халл Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Гудисон Парк
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