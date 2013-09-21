Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Астон Вилла
Норвич Сити - Астон Вилла: обзор матча 21 сентября 2013
Норвич Сити
21.09.2013, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
30'
Л. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Астон Вилла
Желтая карточка
М. Тернер
83'
77'
Замена
Я. Силла
️️️️
А. Тонев
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Н. Редмонд
63'
Замена
Г. Хупер
️️️️
Й. Элмандер
63'
61'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
Э. Беннетт
️️️️
С. Бассонг
38'
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Козак
Пас отдал
Г. Агбонлахор
28'
Замена
Л. Козак
️️️️
К. Бентеке
Пенальти не реализован!
Р. Снодграсс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
4-1-3-2
26
Радди
22
Гарридо
6
Тернер
16
Мартин
4
Бассонг
8
Фер
16
Хаусон
27
Редмонд
23
Снодграсс
11
Элмандер
9
ван Вольфсвинкел
3-4-3
1
Гьюзан
12
Влаар
26
Кларк
13
Луна
20
Эль-Ахмади
18
Делф
24
Тонев
10
Бакуна
18
Вайманн
11
Агбонлахор
20
Бентеке
4
Бассонг
17
Беннетт
17
Беннетт
4
Бассонг
27
Редмонд
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
27
Редмонд
11
Элмандер
88
Хупер
88
Хупер
11
Элмандер
24
Тонев
5
Силла
5
Силла
24
Тонев
20
Бентеке
18
Козак
18
Козак
20
Бентеке
11
Агбонлахор
9
Хелениус
9
Хелениус
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Норвич Сити
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
31
Джед Стир
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Норвич Сити - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+