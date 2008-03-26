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Расписание матчей
Бельгия - Марокко
Бельгия - Марокко: обзор матча 26 марта 2008
Бельгия
26.03.2008, среда, 22:45
Товарищеские матчи
1 : 4
Завершен
Марокко
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бельгия - Марокко
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
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02.10.2026
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28.09.2026
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2 : 0
09.07.2026
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Информация о матче
Стадион:
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