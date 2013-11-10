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Судьи
Главный судья:
Максим Лаюшкин (Москва)

Амкар-Пермь - Анжи

10.11.2013, Воскресенье, 14:00 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "Спорт Хит" 13:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 16 тур Амкар-Пермь - Анжи Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
11 тур
29 сентября, воскресенье 20:15 Анжи 2:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
26 ноября, понедельник 15:30 Амкар-Пермь 1:2 Анжи
3 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Анжи 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
29 октября, суббота 15:00 Анжи 2:1 Амкар-Пермь
14 тур
18 июня, суббота 16:30 Амкар-Пермь 0:0 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
7 августа, суббота 20:00 Анжи 1:0 Амкар-Пермь
2 тур
20 марта, суббота 12:00 Амкар-Пермь 1:0 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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