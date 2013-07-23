Ротор - Шинник

|24 тур
|18 марта, понедельник
|19:00
|Ротор
|0:0
|Шинник
|8 тур
|22 августа, среда
|18:00
|Шинник
|1:0
|Ротор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мордовия
|36
|22
|7
|7
|59:30
|+29
|73
|2.
|Арсенал Т
|36
|21
|6
|9
|62:39
|+23
|69
|3.
|Торпедо М
|36
|19
|8
|9
|45:22
|+23
|65
|4.
|Уфа
|36
|17
|10
|9
|46:35
|+11
|61
|5.
|Оренбург
|36
|17
|10
|9
|46:28
|+18
|61
|6.
|Шинник
|36
|17
|6
|13
|47:37
|+10
|57
|7.
|СКА-Хабаровск
|36
|15
|11
|10
|43:34
|+9
|56
|8.
|Луч
|36
|15
|10
|11
|40:25
|+15
|55
|9.
|Балтика
|36
|14
|12
|10
|39:31
|+8
|54
|10.
|Спартак Нч
|36
|13
|12
|11
|36:34
|+2
|51
|11.
|Сибирь
|36
|13
|12
|11
|38:39
|-1
|51
|12.
|Енисей
|36
|12
|9
|15
|40:47
|-7
|45
|13.
|Сочи
|36
|12
|7
|17
|38:46
|-8
|43
|14.
|Ротор
|36
|10
|11
|15
|43:40
|+3
|41
|15.
|Химик Дз
|36
|10
|7
|19
|29:49
|-20
|37
|16.
|Нефтехимик
|36
|7
|12
|17
|38:45
|-7
|33
|17.
|Ангушт
|36
|3
|5
|28
|23:78
|-55
|14
|18.
|35
|14
|4
|17
|29:52
|-23
|0
|19.
|Салют *
|35
|6
|9
|20
|23:53
|-30
|0
|* - Салют: снято 27
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