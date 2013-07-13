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Судьи
Главный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)

Луч - Шинник

13.07.2013, Суббота, 11:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ, 2 тур Луч - Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 34 тур
17 октября, понедельник 12:00 Луч 2:1 Шинник
Второй этап, 14 тур
7 июня, вторник 18:30 Шинник 0:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2010
32 тур
25 сентября, суббота 17:00 Шинник 3:2 Луч
12 тур
24 мая, понедельник 12:00 Луч 3:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
32 тур
22 сентября, вторник 18:30 Шинник 1:3 Луч
12 тур
25 мая, понедельник 12:00 Луч 0:2 Шинник
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
9 августа, суббота 17:30 Шинник 1:2 Луч
3 тур
29 марта, суббота 12:00 Луч 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
20 октября, пятница 00:00 Шинник 1:3 Луч
8 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Луч 1:0 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 36 22 7 7 59:30 +29 73
2. Арсенал Т 36 21 6 9 62:39 +23 69
3. Торпедо М 36 19 8 9 45:22 +23 65
4. Уфа 36 17 10 9 46:35 +11 61
5. Оренбург 36 17 10 9 46:28 +18 61
6. Шинник 36 17 6 13 47:37 +10 57
7. СКА-Хабаровск 36 15 11 10 43:34 +9 56
8. Луч 36 15 10 11 40:25 +15 55
9. Балтика 36 14 12 10 39:31 +8 54
10. Спартак Нч 36 13 12 11 36:34 +2 51
11. Сибирь 36 13 12 11 38:39 -1 51
12. Енисей 36 12 9 15 40:47 -7 45
13. Сочи 36 12 7 17 38:46 -8 43
14. Ротор 36 10 11 15 43:40 +3 41
15. Химик Дз 36 10 7 19 29:49 -20 37
16. Нефтехимик 36 7 12 17 38:45 -7 33
17. Ангушт 36 3 5 28 23:78 -55 14
18. 35 14 4 17 29:52 -23 0
19. Салют * 35 6 9 20 23:53 -30 0
* - Салют: снято 27
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