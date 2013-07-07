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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)

Шинник - Балтика

07.07.2013, Воскресенье, 19:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 1 тур Шинник - Балтика
Россия. ФНЛ (2012/2013)
28 тур
15 апреля, понедельник 20:00 Балтика 0:0 Шинник
12 тур
17 сентября, понедельник 20:00 Шинник 0:2 Балтика
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 22 тур
19 августа, пятница 18:30 Шинник 0:3 Балтика
Второй этап, 3 тур
15 апреля, пятница 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 18:30 Шинник 2:1 Балтика
Россия. Первый дивизион 2010
40 тур
6 ноября, суббота 14:00 Шинник 1:1 Балтика
19 тур
6 июля, вторник 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
37 тур
22 октября, четверг 18:30 Шинник 0:0 Балтика
17 тур
24 июня, среда 20:30 Балтика 0:2 Шинник
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 Балтика 3:1 Шинник
12 тур
17 июня, среда 00:00 Шинник 3:1 Балтика
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Шинник 4:0 Балтика
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Балтика 1:1 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 36 22 7 7 59:30 +29 73
2. Арсенал Т 36 21 6 9 62:39 +23 69
3. Торпедо М 36 19 8 9 45:22 +23 65
4. Уфа 36 17 10 9 46:35 +11 61
5. Оренбург 36 17 10 9 46:28 +18 61
6. Шинник 36 17 6 13 47:37 +10 57
7. СКА-Хабаровск 36 15 11 10 43:34 +9 56
8. Луч 36 15 10 11 40:25 +15 55
9. Балтика 36 14 12 10 39:31 +8 54
10. Спартак Нч 36 13 12 11 36:34 +2 51
11. Сибирь 36 13 12 11 38:39 -1 51
12. Енисей 36 12 9 15 40:47 -7 45
13. Сочи 36 12 7 17 38:46 -8 43
14. Ротор 36 10 11 15 43:40 +3 41
15. Химик Дз 36 10 7 19 29:49 -20 37
16. Нефтехимик 36 7 12 17 38:45 -7 33
17. Ангушт 36 3 5 28 23:78 -55 14
18. 35 14 4 17 29:52 -23 0
19. Салют * 35 6 9 20 23:53 -30 0
* - Салют: снято 27
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