Таврия - Ворскла

|26 тур
|26 апреля, пятница
|20:00
|Ворскла
|2:2
|Таврия
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|16:30
|Таврия
|0:0
|Ворскла
|26 тур
|26 апреля, пятница
|20:00
|Ворскла
|2:2
|Таврия
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|16:30
|Таврия
|0:0
|Ворскла
|29 тур
|2 мая, среда
|17:30
|Таврия
|0:2
|Ворскла
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|3:2
|Таврия
|21 тур
|19 марта, пятница
|17:00
|Ворскла
|0:1
|Таврия
|6 тур
|30 августа, воскресенье
|17:00
|Таврия
|1:0
|Ворскла
|18 тур
|28 февраля, суббота
|17:00
|Ворскла
|1:0
|Таврия
|3 тур
|3 августа, воскресенье
|20:00
|Таврия
|1:3
|Ворскла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|29
|22
|2
|5
|69:23
|+46
|65
|2.
|Днепр Дп
|29
|19
|5
|5
|59:28
|+31
|59
|3.
|Металлист
|29
|17
|9
|3
|56:30
|+26
|57
|4.
|Динамо К
|29
|17
|5
|7
|57:33
|+24
|53
|5.
|Черноморец Од
|29
|13
|10
|6
|31:22
|+9
|46
|6.
|Металлург Д
|29
|13
|7
|9
|47:42
|+5
|43
|7.
|Заря
|29
|12
|9
|8
|39:30
|+9
|42
|8.
|Ворскла
|29
|10
|11
|8
|37:39
|-2
|40
|9.
|29
|10
|5
|14
|33:46
|-13
|35
|10.
|Мариуполь
|29
|11
|4
|14
|29:34
|-5
|34
|11.
|Карпаты
|29
|7
|11
|11
|33:41
|-8
|32
|12.
|Волынь
|29
|7
|6
|16
|26:53
|-27
|27
|13.
|Говерла
|29
|8
|5
|16
|28:39
|-11
|26
|14.
|Металлург З
|28
|2
|6
|20
|19:54
|-35
|12
|15.
|Таврия
|28
|2
|4
|22
|15:46
|-31
|10
|16.
|Арсенал К
|13
|3
|1
|9
|10:28
|-18
|0
|* - Шахтер: снято 3
Динамо: снято 3
Черноморец: снято 3
Металлист: снято 3
Ворскла: снято 1
Говерла: снято 3
Металлург: снято 3
Заря: снято 3
Днепр: снято 3
Арсенал: снято 10
Мариуполь: снято 3