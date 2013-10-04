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Судьи
Главный судья:
Александр Иванов (Макеевка)

Таврия - Ворскла

04.10.2013, Пятница, 20:30 мск Симферополь, стадион Локомотив Украина. Премьер-Лига, 12 тур Таврия - Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
26 апреля, пятница 20:00 Ворскла 2:2 Таврия
11 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Таврия 0:0 Ворскла
Украина. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 18:30 Ворскла 2:3 Таврия
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
29 тур
2 мая, среда 17:30 Таврия 0:2 Ворскла
14 тур
23 октября, воскресенье 19:30 Ворскла 3:2 Таврия
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
27 ноября, суббота 14:00 Таврия 2:2 Ворскла
4 тур
30 июля, пятница 20:00 Ворскла 0:0 Таврия
Чемпионат Украины (2009/2010)
21 тур
19 марта, пятница 17:00 Ворскла 0:1 Таврия
6 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Таврия 1:0 Ворскла
Чемпионат Украины (2008/2009)
18 тур
28 февраля, суббота 17:00 Ворскла 1:0 Таврия
3 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Таврия 1:3 Ворскла
Чемпионат Украины (2007/2008)
18 тур
30 ноября, пятница 19:00 Таврия 1:0 Ворскла
3 тур
28 июля, суббота 20:00 Ворскла 0:0 Таврия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 29 22 2 5 69:23 +46 65
2. Днепр Дп 29 19 5 5 59:28 +31 59
3. Металлист 29 17 9 3 56:30 +26 57
4. Динамо К 29 17 5 7 57:33 +24 53
5. Черноморец Од 29 13 10 6 31:22 +9 46
6. Металлург Д 29 13 7 9 47:42 +5 43
7. Заря 29 12 9 8 39:30 +9 42
8. Ворскла 29 10 11 8 37:39 -2 40
9. 29 10 5 14 33:46 -13 35
10. Мариуполь 29 11 4 14 29:34 -5 34
11. Карпаты 29 7 11 11 33:41 -8 32
12. Волынь 29 7 6 16 26:53 -27 27
13. Говерла 29 8 5 16 28:39 -11 26
14. Металлург З 28 2 6 20 19:54 -35 12
15. Таврия 28 2 4 22 15:46 -31 10
16. Арсенал К 13 3 1 9 10:28 -18 0
* - Шахтер: снято 3
Динамо: снято 3
Черноморец: снято 3
Металлист: снято 3
Ворскла: снято 1
Говерла: снято 3
Металлург: снято 3
Заря: снято 3
Днепр: снято 3
Арсенал: снято 10
Мариуполь: снято 3
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