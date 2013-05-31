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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бордо - Эвиан
Бордо - Эвиан: обзор матча 31 мая 2013
Бордо
31.05.2013, пятница, 23:00
Франция. Кубок, Финал
3 : 2
Завершен
Эвиан
39'
Ш. Диабате
53'
А. Савье
89'
Ш. Диабате
51'
Я. Сагбо
70'
Б. Джа-Джедже
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бордо - Эвиан
ГОЛ! 3:2!
Ш. Диабате
89'
82'
Замена
Э. Тие-Би
️️️️
М. Рабиу
70'
ГОЛ! 2:2!
Б. Джа-Джедже
Пас отдал
З. Халифа
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
Я. Плашил
67'
59'
Замена
С. Барбоса
️️️️
М. Нинкович
ГОЛ! 2:1!
А. Савье
53'
51'
ГОЛ! 1:1!
Я. Сагбо
Пас отдал
Д. Васс
Пенальти не реализован!
Ш. Диабате
48'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Диабате
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
39'
29'
Желтая карточка
О. Сорлен
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Эвиан
40
Бертран Лякуа
ВР
22
Седрик Камбон
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
24
Оливье Сорлен
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
30
Забер Халифа
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
7
Абду Траоре
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Эвиан
1
Йоанн Дюран
ВР
17
Гийом Лякур
ЦЗ
17
Альдо Ангула
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
14
Седрик Барбоса
ЦП
4
Эрик Тие-Би
АП
4-3-3
16
Каррассо
14
Тремулинас
25
Мариано
22
Сане
21
Энрике
18
Плашил
7
Обраньяк
22
Сертик
6
Савье
14
Диабате
19
Морис-Белэй
3-1-3-3
40
Лякуа
22
Камбон
21
Джа-Джедже
3
Бетао
19
Рабиу
10
Васс
36
Нинкович
24
Сорлен
20
Сагбо
9
Берижо
30
Халифа
18
Плашил
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
18
Плашил
36
Нинкович
14
Барбоса
14
Барбоса
36
Нинкович
19
Рабиу
4
Тие-Би
4
Тие-Би
19
Рабиу
Остались в запасе
Бордо
Эвиан
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Франсис Жийо
1
Йоанн Дюран
ВР
17
Гийом Лякур
ЦЗ
17
Альдо Ангула
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
7
Абду Траоре
ЦП
Остались в запасе
1
Йоанн Дюран
ВР
17
Гийом Лякур
ЦЗ
17
Альдо Ангула
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча Бордо - Эвиан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Стад де Франс
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