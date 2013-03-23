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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Сызрань-2003
Крылья Советов - Сызрань-2003: обзор матча 23 марта 2013
Крылья Советов
23.03.2013, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Сызрань-2003
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Крылья Советов - Сызрань-2003
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Информация о матче
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Крылья Советов
Сызрань-2003
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
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7 ноября
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
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8 ноября
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Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
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Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ
2018.08.22 22:42
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