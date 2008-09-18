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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Торпедо
Кубань (ЛФЛ) - Торпедо: обзор матча 18 сентября 2008
Кубань (ЛФЛ)
18.09.2008, четверг, 19:00
Россия. Первый дивизион, 34 тур
3 : 2
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Кубань
Посещаемость:
7000 из 31654 зрителей (22%)
Новости команд
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Кубань (ЛФЛ)
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