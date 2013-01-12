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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия - Марокко
Намибия - Марокко: обзор матча 12 января 2013
Намибия
12.01.2013, суббота, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Марокко
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Намибия - Марокко
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
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