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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Аль-Садд - Шальке-04
Аль-Садд - Шальке-04: обзор матча 06 января 2013
Аль-Садд
06.01.2013, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Садд - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
- : -
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
Аль-Шамаль
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шахания
0 : 4
22.10.2026
Аль-Садд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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