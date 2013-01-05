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Расписание матчей
Англия. Кубок
Миллуолл - Престон
Миллуолл - Престон: обзор матча 05 января 2013
Миллуолл
05.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Миллуолл - Престон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
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Миллуолл
- : -
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- : -
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Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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