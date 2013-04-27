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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Бернли
Вулверхэмптон - Бернли: обзор матча 27 апреля 2013
Вулверхэмптон
27.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
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Статистика матча Вулверхэмптон - Бернли
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Матчи команд
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Бернли
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